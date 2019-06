Caso Whirlpool, Di Maio: “Oggi tolgo 15 milioni di incentivi”

Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Whirlpool, l’azienda che vuole chiudere uno stabilimento a Napoli, mettendo a rischio oltre 400 posti di lavoro. Per Di Maio vanno tolti i soldi degli incentivi, che l’impresa avrebbe dovuto ricevere per effettuare degli investimenti.

“Whirlpool non ha rispettato gli accordi presi ed ora dice di voler chiudere la fabbrica a Napoli – ha spiegato il vicepremier – se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato, poi non chiudi tutto e te ne vai chiudendo gli stabilimenti”. Oggi Di Maio firmerà una direttiva per revocare i 50 milioni di euro che Whirlpool ha ricevuto dal 2014 ad oggi.

Sempre nella giornata odierna è previsto un Consiglio comunale con i sindacati alle ore 14, per parlare della crisi Whirlpool. L’incontro avverrà nella sala Baroni del Maschio Angioino, con la presenza di Cgil, Cisl, Uil di Napoli. I vertici dell’azienda nei giorni scorsi avevano dichiarato che non avevano come obiettivo la chiusura dello stabilimento, ma solo la riconversione industriale.