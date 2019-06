Frozen 2, uscito il trailer ufficiale in italiano

È stato rilasciato oggi il nuovo trailer di Frozen 2, il sequel del popolare film Pixar che ha ottenuto enorme successo negli ultimi anni, anche a distanza di anni dall’uscita nei cinema. Le principesse Anna ed Elsa affronteranno “Il segreto di Arendelle”, questo sarà il sottotitolo del sequel, come mostrato nel trailer.

Al centro della storia la volontà di Anna di scoprire l’origine dei suoi poteri, con la sorella Anna, Olaf e Kristoff che la seguiranno nell’avventura. Confermate anche le doppiatrici italiane del primo film, con Serena Autieri e Serena Rossi che daranno voce alle sorelle.

Nel trailer si vedono nuove creature, che prenderanno parte in Frozen 2, durante il viaggio delle due sorelle, con l’obiettivo di scoprire alcuni aspetti del suo passato, come evidenziato anche nel trailer: “Il passato non è come sembra”. Il film uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2019. Di seguito il trailer rilasciato dalla Disney.