Caso Ivrea, l’autopsia incrimina il tabaccaio: ha sparato dal balcone, colpendolo alle spalle

L’autopsia riapre il caso legato alla morte di Ion Stavila, il ladro moldavo che ha perso la vita in una rapina a Pavone Canavese, a pochi passi dalla tabaccheria Winner Point. Infatti sarebbe emerso che Marcellino Franco Iachi Bonvin abbia sparato dal balcone, colpendo il ladro alle spalle. Questo il referto del medico legale Roberto Testi, che ha analizzato il corpo del ragazzo di 25 anni.

Questa versione non combacia con quella del tabaccaio di 67 anni, che ha sparato sette colpi verso i ladri, senza scendere in cortile e senza la colluttazione che era stata riportata anche dalla moglie. La ferita al petto del ragazzo moldavo non sarebbe il foro d’ingresso, ma quello d’uscita. Inoltre le uniche tracce di sangue sono state trovate sul marciapiede, fuori dal cortile della famiglia.

Gli inquirenti ora stanno cercando il proiettile, che potrebbe essere finito nel giardino della casa. Come riferito dal medico legale, il giovane è stato colpito al cuore, potrebbe aver fatto alcuni passi da quando ha ricevuto il colpo, ma sicuramente non si trovava all’interno della tabaccheria.

Iachi Bonvin ha scelto di non farsi interrogare dal procuratore di Ivrea, che lo ha indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ma l’autopsia cambia molto la ricostruzione della vicenda. C’è il rischio, per il tabaccaio, che si passi all’incriminazione di omicidio colposo.