Sondaggi, nuovo record della Lega: 37,3%. Fratelli d’Italia sorpassa Forza Italia

Il sondaggio settimanale di Swg per TgLa7 mostra dei dati interessanti, come nel post elezioni europee i flussi elettorali abbiano continuato a muoversi, portano la Lega al suo massimo storico, al 37,3%. Avanza anche il partito di Giorgia Meloni, che si appresta a scavalcare Forza Italia, in crisi da mesi.

Il valore massimo che aveva raggiunto la Lega di Salvini si attestava sul 36%, alcune settimane prima del caso Siri, che aveva visto un rimbalzo verso il basso con conseguente recupero del M5S. Nell’ultima settimana, invece, si nota come la Lega stia guadagnando importanti punti percentuali dalla fine delle elezioni europee, salendo ad oltre il 37%, a scapito del M5S, ma anche del PD, dato in calo di quasi un punto percentuale.

Il M5S risale leggermente dalle elezioni europee, guadagnando un punto percentuale e fermandosi al 18,4%, mentre il PD perde rispetto alla scorsa settimana, rimanendo ad un 22,8%, molto simile al risultato delle europee.

Va ricordato che questi sondaggi sono tarati su elezioni nazionali, mentre le elezioni europee hanno visto un’affluenza ridotta, come succede spesso nel confronto politiche-europee. In questo scenario il guadagno della Lega è ancora più evidente, in valori assoluti. Pesa la crisi di Forza Italia, che ora rischia anche la sua partecipazione nella coalizione di centrodestra, con molte voci e sondaggi che parlano di un governo sovranista possibile.