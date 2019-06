Taranto, esplode portellone: morto vigile del fuoco

Dopo un incendio di un camion per cavalli, tra San Giorgio Jonico e Pulsano, dei vigili del fuoco sono stati allertati e sono giunti con un mezzo sul posto. All’apertura del portellone posteriore, però, un vigile del fuoco di 54 anni è rimasto travolto dall’esplosione.

La squadra i vigili del fuoco stava operando sul camion per domare l’incendio, in una zona di campagna, ma aprendo il portellone un’esplosione inattesa lo ha investito in pieno. Sono arrivati i soccorsi sul luogo dell’esplosione, ma per il pompiere non c’è stato nulla da fare.

Ora verrà aperto un fascicolo dalla Procura, per indagare su eventuali cause e responsabilità di chi doveva presiedere la squadra, nonostante l’esplosione non fosse preventivabile, ma occorre verificare se l’operazione è stata effettuata in sicurezza dal vigile del fuoco. Anche perché l’apertura di un portellone poteva essere svolta in maniera meno diretta, mediante l’utilizzo di apparecchiature esterne.