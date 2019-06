Vertice di governo con i vicepremier e Conte: “Si va avanti”

Oggi è arrivato l’atteso vertice di governo tra i due vicepremier, Di Maio e Salvini, ed il premier Giuseppe Conte, i quali si sono ritrovati a Palazzo Chigi per fare il punto sull’esecutivo e le prossime mosse.

Dopo la vittoria della Lega alle europee ci sono stati alcuni malumori nel governo, terminati con la conferenza stampa di Conte, nella quale ha chieso responsabilità agli alleati. Oggi sia Di Maio che Salvini parlano di “vertice positivo”, ma entrambi indicano la strada da seguire: taglio di tasse e risoluzione della procedura di infrazione.

Salvini nega che ci sia l’idea di una manovra correttiva, come richiesto dalla Commissione europea per rientrare nei conti, mentre il premier Giuseppe Conte ha auspicato un dialogo costruttivo con Bruxelles. Da fonti interne sembra che Conte non avrà carta bianca per l’accordo con la Commissione sui conti pubblici.

Il vertice è durato due ore ed è terminato con una stretta di mano tra Di Maio e Salvini nel giardino di Palazzo Chigi.