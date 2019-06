Violenza sessuale sulle tre nipoti: arrestato 71enne a Brindisi

Un grave caso di abuso su minori, risalente al 2009, che coinvolge un uomo di 71 anni, che avrebbe violentato le tre nipoti, più volte secondo l’accusa. Per questo i carabinieri di Fasano, in provincia di Brindisi, hanno effettuato l’arresto. Al tempo delle violenze una delle nipoti non aveva nemmeno 14 anni e le altre due ne avevano meno di 10.

Secondo le testimonianze le violenze sono iniziate sulla bambina più grande nel 2009, con le indagini che sono partite grazie alle maestre, che hanno ricevuto le confidenze delle bambine più piccole. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti che andavano avanti dal 2009, fino ad aprile 2019.

Dalle ricostruzioni le violenze avvenivano in maniera repentina, quando nessuno era presente, allo scopo di sorprendere le minori. L’uomo di 71 anni è finito agli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con qualsiasi persona che non sia all’interno dell’abitazione. Per gli inquirenti è presente il rischio di reiterazione del reato.