Wsj: “Il fratello di Kim ucciso in Malesia era informatore della CIA”

Emerge un dettaglio importante legato all’uccisione di Kim Jong Nam, nel febbraio 2017, all’aeroporto Kuala Lumprur in Malesia, con due donne che gli spruzzarono del gas nervino Vx in faccia. Il fratellastro di Kim sarebbe, infatti, collegato alla CIA, per la quale collaborava e presumibilmente per questo è stato ucciso.

Secondo il Wall Street Journal sono molti i “nessi” che lo collegavano alla CIA, con numerosi incontri effettuati con agenti segreti americani. Gli Stati Uniti hanno accusato la Corea del Nord per la sua morte, che però ha negato ogni coinvolgimento.

Il fratellastro di Kim Jong-un viveva spesso fuori dalla Corea del Nord, per questo aveva facilità ad incontrare gli agenti della CIA, anche se questa condizione gli rendeva impossibile fornire dettagli precisi sulla vita del leader nordcoreano, visto che nnon viveva con lui. Inoltre è possibile che l’uomo avesse contatti con le intelligence di altri paesi, come la Cina.