Alitalia, Lotito presenta una manifestazione di interesse. Presentata l’offerta

Claudio Lotito ha formalizzato un’offerta ufficiale per Alitalia, con manifestazione di interesse depositata. Sembrava una notizia infondata, ma poi è arrivata la formalizzazione che fa entrare Lotito tra i possibili partner di Alitalia.

Ora il patron della Lazio dovrà dialogare con Ferrovie dello Stato, che sarà partner nella nuova compagnia, insieme a Delta Airlines. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Autostrada dei Parchi, gestiti da Toto, che farebbe parte della “cordata”. Si profila quindi un duo di costruttori da affiancare ad Fs, sperando che la soluzione possa andare bene a Delta Airlines, che dovrà comunque dare il benestare, dopo l’uscita di EasyJet di inizio anno.

Positivi i commenti dal governo con Salvini che non chiude la porta: “Non ho pregiudizi, l’importante è tutelare i posti di lavoro ed avere una compagnia di bandiera che operi in maniera concreta”, ha dichiarato alla stampa. Per il Ministro dell’Interno occorre tenere fuori Atlantia, ancora in causa con lo Stato per il crollo del Ponte Morandi.