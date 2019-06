CD Projekt ha rilasciato un filmato del gameplay 4K di Cyberpunk 2077

Dopo una presentazione a porte chiuse all’E3 2019, dove sono state mostrate molte novità e curiosità su Cyberpunk 2077, ora CD Projekt ha rilasciato un video dove viene mostrato il gameplay in 4K.

Dalle prime indiscrezioni dell’evento a Los Angeles era stata mostrata la possibilità di guidare moto da corsa e di utilizzare lo strumento “Monowire“, un cavo che permette di agganciare dispositivi elettronici e che può essere usato in combattimento. Questi dettagli sono mostrati anche nel filmato in 4K del gameplay e sono un’anticipazione dei dettagli più corposi che saranno comunicati al Gamescom di agosto.

Le vendite in pre-ordine di Cyberpunk sono da record, con molti videogiocatori che hanno acquistato “al buio” facendo affidamento su qualche video e sulla fama della casa di sviluppo CD Projekt, autrice della saga di The Witcher, il cui terzo capitolo è stato gioco dell’anno 2015.

Il gioco sarà in commercio dal 16 aprile 2020, in tutte le piattaforme (PS4, Xbox e PC), come rivelato nei giorni scorsi durante le varie conferenze dell’E3 2019. Di seguito trovate un video di commenti al nuovo gameplay in 4K pubblicato a porte chiuse.