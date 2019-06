Ciclismo, incidente a Froome, Tour de France a rischio

Un grave incidente occorso a Chris Froome potrebbe compromettere la sua presenza al Tour de France, con una sospetta frattura del bacino, ricavata dopo una caduta al Giro del Delfinato. Il ciclista britannico è caduto durante la quarta tappa ed è stato subito portato in ospedale.

Secondo i quotidiani francesi, avrebbe una “frattura pelvica” con conseguente rischio per il Tour de France. Il Giro del Delfinato è una corsa tradizionale di preparazione al Tour, la quarta tappa prevedeva una cronometro di circa 26 chilometri a Roanne. Froome è andato a sbattere contro un muro e le prime informazioni mediche per il ciclista 34enne non sarebbero positive.

Se confermata la frattura non potrebbe prendere parte al Tour de France, in partenza il 6 luglio da Bruxelles. Froome aveva grandi aspettative per questa edizione, puntando al quinto titolo ed entrare nella storia. Il team di Froome, Ineos, ha confermato l’incidente ed il ricovero, ma non ha dato maggiori informazioni.