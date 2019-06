Germania, i Verdi superano per la prima volta la CDU della Merkel

Un sorpasso che era atteso, visti i trend degli ultimi mesi, ma che fa comunque scalpore, quello dei Verdi tedeschi sul partito cristiano democratico di Angela Merkel, sempre più in crisi dopo l’annuncio del suo ritiro dalla politica.

Già alle elezioni europee c’era stato un balzo in avanti dei Verdi, che si sono affermati secondo partito, in forte risalita, mentre il partito CDU è arrivato primo ma in forte calo. La coalizione storica CDU-SPD che ha governato nell’ultimo decennio è in forte crisi, con lo spazio che è stato preso dai Verdi, con politiche volte al contrasto del cambiamento climatico.

Secondo il sondaggio settimanale realizzato da INSA per la BILD si nota il CDU/CSU in calo al 24%, minimo storico, due punti in meno in una settimana, con SPD che è fermo al 13%. I Verdi crescono in maniera costante e sono ora al 26,5%, aprendo la possibilità ad un’alleanza verde-rosso-rosso, con SPD e Linke (7,5%) od in alternativa una coalizione con i liberali di FDP, che sono al 9%, insieme ad SPD.