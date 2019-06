Migranti, Salvini: “A luglio chiude il Cara di Mineo”

L’annuncio del Ministro dell’Interno è arrivato via Twitter, su una delle promesse fatte da Matteo Salvini nel corso del suo mandato, cioè quella riguardante la chiusura del Cara di Mineo, dove attualmente ci sono 152 persone. Al momento dell’insediamento di Salvini le persone ospitate dalla struttura erano 2.526, con il picco che era stato toccato nel 2014 con oltre 4mila persone.

Negli ultimi mesi molti migranti sono stati trasferiti dalla struttura, di cui 50 nel mese di marzo verso i centri di Caltanissetta e Messina. Il Cara di Mineo ha diverse inchieste a suo carico e fu inaugurata da Berlusconi e dal ministro Maroni nel 2011, come “Il villaggio della solidarietà”.

“Dalle parole ai fatti”, queste le dichiarazioni di Salvini durante l’annuncio della chiusura del centro di accoglienza entro la metà di luglio, dando il merito alla politica dei porti chiusi, che ha consentito di ridurre le persone ospitate dalla struttura.

Grazie ai #portichiusi abbiamo svuotato i grandi centri immigrati come Cona e Bagnoli in Veneto e Castelnuovo di Porto a Roma. Ora è il turno di Mineo, che CHIUDEREMO entro luglio: una buona notizia per chi, da anni, vive in questa zona subendo criminalità, degrado, violenza. pic.twitter.com/qFdXRXRRZn

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2019