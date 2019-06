Abbonamento Playstation Plus da 12 mesi in offerta a 41,99 euro su Amazon per i Days of Play

Durante i Days of Play che ha inaugurato la Sony, ora anche Amazon ha deciso di venire incontro agli utenti e propone un abbonamento al Playstation Plus di 12 mesi a 41,99 euro. L’acquisto è fornito in digitale attraverso un codice che verrà rilasciato all’utente. Un buon risparmio, considerato che sul Playstation Store costa normalmente 59,99 euro.

Sulla piattaforma ecommerce sarà possibile procedere all’acquisto, dopo il quale verrà fornito un codice di 12 caratteri da riscattare sul Playstation Store, come accade anche con i titoli in digitale in vendita sul colosso americano. A questo indirizzo potrete trovare la pagina dell’offerta di Amazon per l’abbonamento a Playstation Plus.

Con Playstation Plus è possibile giocare online con altri utenti, oltre a ricevere due giochi gratis al mese forniti dalla Sony, che questo mese sono la saga di Borderlands e Sonic. Inoltre per gli utente è fornito anche uno spazio online di 100 GB per i salvataggi degli utenti.

L’offerta di Amazon è valida fino al 16 giugno, dopo il quale il prezzo tornerà al suo costo standard di 59,99. I codici sono comulabili, come accade sul Playstation Store si potrà allungare di 12 mesi il proprio abbonamento, o 24 mesi se ripetete due volte l’operazione.