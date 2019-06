VodafoneDown, gran parte dell’Italia non riesce a collegarsi ad internet e telefonare

Un grave inconveniente tecnico per Vodafone, con molte parti d’Italia che sono rimaste senza connessione, per motivi ancora da accertare. Numerose segnalazioni sui social, con gli utenti che si sono resi conto di un problema comune a tutta la rete grazie all’hashtag #VodafoneDown.

Come viene mostrato dalla mappa di DownDetector, quasi tutta la penisola è coinvolta nel blocco, con un’incidente tecnico che sembra diffuso e non di immediata risoluzione. Le maggiori criticità sono rilevate nella zona settentrionale dell’Italia, con il sud Italia che ha meno problemi tecnici, al momento. I clienti hanno lamentato la caduta anche del servizio 190, con praticamente la compagnia che è isolata. Nel resto d’Europa non sono stati segnalati problemi.

Dalla compagnia non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, ma dovrebbe già essere al lavoro per risolvere il problema, che riguarda sia la connettività internet che quella telefonica. Nel frattempo è scattata l’ironia sui social, per un post di questa mattina della compagnia telefonica.