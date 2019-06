Marvel’s Avengers avrà le opzioni per microtransazioni

Secondo quanto riportato dalle varie conferenze dell’E3 2019, dove la presentazione del nuovo videogioco Marvel’s Avengers ha avuto molto successo, dovrebbero essere presenti anche meccanismi di microtransazioni.

Col passare dei giorni stanno emergendo sempre più dettagli sul gioco sviluppato da Square Enix, basato sui supereroi della Marvel, con nuove caratteristiche sulle microtransazioni. Arrivano conferme sulla loro presenza nel gioco, nonostante siano poco amate dai gamer, con Square Enix che ha rassicurato i fan dicendo che si tratterà solo di acquisti estetici, senza andare ad influenzare il gameplay.

Marvel’s Avengers sarà single player, con la possibilità di giocare in cooperativa per le missioni secondarie fino a quattro persone. Come riferito da Crystal Dynamics non ci saranno loot box o pay-to-win, il che dovrebbe soddisfare la maggior parte degli utenti. La data di uscita è prevista per il 15 maggio 2020, su PS4, Xbox One e PC.