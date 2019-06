Mondiali femminili, Italia-Giamaica 5-0: azzurre già agli ottavi

Una vittoria facile che manda la Nazionale di calcio femminile agli ottavi di finale dei Mondiali femminili in Francia, con cinque gol alla Giamaica e pochi pericoli corsi.

Con una tripletta di Girelli ed una doppietta di Galli le azzurre hanno chiuso la partita contro la Giamaica, indirizzata già nei primi minuti, con il rigore al 12esimo trasformato da Girelli. Da li in poi la strada è andata in discesa, con le giamaicane mai pericolose e tre punti preziosi che garantiscono la qualificazione agli ottavi, considerando la vittoria all’esordio contro l’Australia.

Ora bisognerà attendere gli altri match per capire quale sarà l’avversario delle azzurre, ma è già un ottimo risultato il primo posto in un girone che era considerato di ferro. La Nazionale del ct Bertolini ha fatto sei punti in due partite e si candida per arrivare fino in fondo a questo Mondiale.