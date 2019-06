Nba, i Toronto Raptors vincono il loro primo titolo contro Golden State

Il primo titolo per una squadra canadese, quella dei Toronto Raptors, dopo la vittoria per 114-110 su Golden State a Gara-6, che ha fissato il punteggio finale su 4-2. Sono la prima squadra non statunitense a vincere il titolo.

I Toronto Raptors hanno battuto Golden State ad Oakland, a casa degli ultimi vincitori del titolo, prendendosi così la vittoria necessaria per chiudere il confronto. Golden State aveva vinto i due titoli precedenti ed anche quest’anno erano i favoriti per la vittoria finale.

Per l’Mvp della finale è stato nominato Kawhi Leonard, che ha messo a segno 22 punti in finale, la sua seconda volta dopo la finale con San Antonio nel 2014. “L’estate scorsa stavo passando attraverso molto cose, ho continuato a lavorare sodo ed ha pagato. È per questo che lavoro, sono contento di aver visto i risultati arrivare”, ha commentato Leonard.

La gara è stata punto a punto fino alla fine, con Golden State che ha perso durante la gara Thompson, con l’ennesimo infortunio di questa stagione, e che si è giocata gli ultimi minuti col solo Curry in campo dei migliori. Negli ultimi secondi, con Golden State sotto di un punto, Curry ha sbagliato una tripla, consegnando di fatto il titolo ai Toronto Raptors.