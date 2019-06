Via libera del Chelsea per Sarri: nelle prossime ore la firma con la Juventus

Sembra essere arrivato il momento di Sarri alla Juventus, dopo i problemi legati al suo contratto che lo lega alla squadra inglese per altri due anni. Inizialmente il Chelsea aveva chiesto una clausola rescissoria di sei milioni di euro, bloccando la trattativa.

Nelle ultime ore sembra essersi sbloccata la questione, con il Chelsea che ha già individuato il sostituto in Frank Lampard, mentre Maurizio Sarri potrebbe firmare a breve per la Juventus. A riportarlo sono importanti fonti inglesi, come la BBC e The Guardian, secondo le quali Maurizio Sarri avrebbe raggiunto l’accordo con la Juventus.

C’è da capire se verrà corrisposto un indenizzo al Chelsea ed a quanto ammonterà, si parla di una cifra tra i tre ed i sei milioni di euro. Sarri potrebbe liberarsi già oggi, potendo subito firmare con la Juventus, considerato che a breve comincerà la nuova stagione, con il ritiro ed il calciomercato.