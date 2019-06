Alitalia, prorogato al 15 luglio il termine per le offerte

Il governo ha prorogato al 15 luglio il termine per la presentazione delle offerte ad Alitalia, che altrimenti sarebbe scaduto oggi 15 luglio. Ora Ferrovie dello Stato avrà tempo un mese per presentare l’offerta vincolante per l’acquisto di Alitalia.

La decisione è stata presa dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al fine di valutare tutte le soluzioni per l’azienda, con la notizia dell’interesse di Lotito uscita nei giorni scorsi. Al momento l’unica azienda privata che ha manifestato interesse è stata Delta Airlines, che entrerebbe con il 10%, ma alla quale va affiancato un altro compratore.

Di Maio ha convocato i sindacati per il 3 luglio alle ore 15, con alcune valutazioni da fare per le offerte di privati e fondi che sono giunte in questi giorni, come hanno comunicato fonti del governo. Per Salvini la questione va risolta presto: “Con gli 11mila dipendenti, la situazione va risolta nell’immediato”, ha dichiarato il vicepremier.

Le opposizioni attaccano il governo, con il PD che accusa Di Maio di non sapere cosa fare su Alitalia: “Una nuova proroga dei tempi, il governo è in alto mare”, hanno dichiarato alcuni esponenti del PD.