Huawei ha rinviato lo smartphone pieghevole

L’azienda cinese Huawei ha rinviato il programma per gli smartphone pieghevoli serie Mate X, il quale arriverà in commercio a settembre e non a giugno, come precedentemente annunciato. A darne comunicazione è stato il vicepresidente di Huawei, Vincent Peng, durante la conferenza tecnologica del Wall Street Journal.

Secondo alcune fonti il motivo del rinvio è quello di migliorare lo schermo pieghevole, con lo stesso vicepresidente Peng che ha confermato la mole massiccia di test che l’azienda sta facendo.

Sempre il vicepresidente ha smentito che alla base del rinvio ci sia il blocco del mercato Usa da parte di Trump, anche se non è chiaro se il Mate X sarà venduto con Google Android e la suite di applicazioni correlate. Intanto Huawei sembra che stia sviluppando il suo sistema operativo, chiamato Hongmeng, il quale potrebbe essere pronto in 6-9 mesi.

Il prezzo di listino di questo smartphone sarà di 2.300 euro, in linea con i concorrenti Samsung, la quale anche si è resa protagonista di un rinvio per il Galaxy Fold, che sarebbe dovuto arrivare ad aprile. Alcuni problemi allo schermo, rivelati da alcuni giornalisti che avevano ricevuto lo smartphone in anteprima, con video anche su Youtube, ed ai quali si era rotto lo schermo.