Modena, Amanda Knox: “Sono una vittima, Guede ha violentato e ucciso Meredith”

Dopo il suo arrivo in Italia di giovedì, non rilasciando interviste all’uscita dall’aeroporto, oggi durante il convegno di Modena sul tema della giustizia Amanda Knox ha parlato della vicenda legata all’omicidio Meredith.

“Quel giorno Rudy Guede è entrato nella casa ed ha violentato e poi ucciso Meredith. È stato condannato per questo – ha dichiarato Amanda Knox a Modena – so di rimanere una figura criticata, nonostante la Cassazione mi abbia assolta dalle accuse”, queste le parole della giovane americana al Festival della giustizia penale a Modena.

“Si cercava un colpevole, molti pensano che io sia cattiva: polizia e media si sono accaniti su di me. La pressione mediatica è arrivata anche in Tribunale”, così Amanda Knox sulla vicenda che è finita in tutti giornali, con la condanna anche per il suo ragazzo dell’epoca Raffaele Sollecito.