Palermo, uccide la moglie nel suo negozio e ferisce il figlio: arrestato

Una tragedia famiglia nella città di Carini, in provincia di Palermo, dove un uomo è entrato nel negozio della moglie, di 36 anni, e l’ha uccisa con un colpo alla gola. È stato ferito anche il figlio di 14 anni, che non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, 41 anni, dopo l’omicidio si è barricato in negozio ed è stato arrestato solo quando i carabinieri sono riusciti a fare irruzione. Il figlio è stato portato in ospedale, al “Cervello” di Palermo e sarà sentito come testimone dei fatti. Non sarebbe in gravi condizioni.

La coppia era già separata, ma secondo gli inquirenti l’uomo non aveva ancora accettato la situazione ed aveva minacciato già in precedenza la donna. Il movente è ancora da confermare, ma questa sarebbe l’ipotesi su cui stanno lavorando i Carabinieri.