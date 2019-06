Sanremo, una mamma compra la scuola per evitare chiusura

Una maestra di un’altra scuola, Vanessa Crivelli, madre di una ragazza di 14 anni e di un bambino di 8, ha deciso di acquistare la scuola Sant’Anna di Vallecrosia, in provincia di Imperia. La scuola è di proprietà delle “Suore della Carità”, che hanno messo in vendita la scuola privata.

La cifra richiesta è oltre il milione di euro, ma la maestra ha spiegato che non sarebbe l’unica persona nell’impresa che vuole acquisire la scuola. La donna ha specificato che entro fine mese si saprà come finirà la vicenda: “Ora bisogna vedere cosa dice la banca”, ha spiegato ai cronisti.

“Ho promesso a mio figlio che avrei salvato la scuola, dopo che lo scorso anno ha avuto un problema serio e me lo ha chiesto – ha dichiarato la maestra – Non è facile, ma ci sono molte persone che mi danno una mano”. Ora sono in attesa delle decisioni della banca, entro la fine di giugno si dovrebbe avere una risposta. La scuola era aperta dal 1904, ma nel 2018 chi l’aveva in gestione ha deciso di farla chiudere.