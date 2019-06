Sea Watch: “Non li riportiamo in Libia”. Salvini firma il divieto di ingresso

La Sea Watch è ancora alle porte di Lampedusa, 15 miglia dalle acque territoriali italiane, dopo due giorni di navigazione dalla giornata nelle quale hanno soccorso 52 migranti al largo della Libia. L’Ong non intende riportare i migranti in Libia, come già comunicato nei giorni scorsi.

Il ministro Salvini ha firmato una direttiva che vieta l’ingresso, il transito e la sosta della Sea Watch in acque italiane: “Ho firmato il divieto, come previsto dal nuovo decreto Sicurezza. Ora arriverà anche la firma del ministero dei Trasporti”, ha dichiarato il leader leghista.

Intanto sono stati inviati dei medici a bordo, come fanno sapere alcuni esponenti dell’Ong: “Ci stiamo dirigendo verso il punto di incontro in acque internazionali per un controllo sanitario. I migranti hanno bisogno di terra sotto i piedi”.

Nelle stesse ore la Commissione europea ha fatto sapere che la Libia non è possibile considerarla un porto sicuro, essendo in guerra da mesi, come riferito dalla portavoce Natasha Bertaud: “Non commentiamo le vicende legate ai ministri, la Commissione non ha la competenza per decidere dove far sbarcare le persone”.