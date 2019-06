Varese, bambina di quattro anni in coma dopo congestione in vasca

Una bambina di quattro anni è in coma irreversibile dopo una congestione in vasca, mentre faceva il bagno, assistita dalla madre. È accaduto mercoledì pomeriggio a Solbiate Arno, in provincia di Varese, con la bimba che è stata trasportata all’ospedale a Bergamo con l’elisoccorso.

Prima dell’arrivo dei soccorsi la bambina era stata soccorsa dalla madre e da una vicina, che non sono riuscite a contenere la situazione. La bambina è attualmente in condizioni gravissime, con la Procura di Busto Arsizio che ha aperto un fascicolo per indagare su questa tragedia.

Secondo quanto riportato da alcune fonti ospedaliere, la bambina avrebbe delle complicazioni a livello polmonare, che l’hanno fatta entrare in coma. Nelle prossime ore saranno rilasciate maggiori informazioni, ma la situazione sembra molto grave.