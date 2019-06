Vitalizi, Sicilia e Trentino non hanno effettuato i tagli: ora rischiano sanzioni

Il ministero degli Affari regionali ha pubblicato l’elenco dei consigli che hanno aderito alla normativa dello Stato sui vitalizi entro la scadenza, che era prevista per il 30 maggio. Per tutti gli altri che ancora devono mettersi in regola, ci sarà il 20% dei trasferimenti in meno.

Le Regioni hanno rispettato le normative di Camera e Senato, come comunicato dal ministro Erika Stefani, che ha completato il monitoraggio dei consiglieri che hanno aderito al taglio dei vitalizi. Si sono messe in regola le Regioni che avevano ricevuto una deroga, per le elezioni regionali svolte negli ultimi mesi, come Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Piemonte.

Restano fuori dalle norme le regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, queste due rischiano una “stangata” nella prossima manovra di bilancio, con il 20% di fondi statali in meno. In Trentino hanno giustificato il ritardo con l’attesa di una sentenza della Corte Costituzionale attesa su questo argomento. In Sicilia si è istituita una commissione che dovrebbe prendere un provvedimento autonomo, ma al momento la situazione è ancora ferma. In Sicilia si pagano i vitalizi più alti di tutta Italia, con 18 milioni di euro.