La Germania rispedisce i migranti in Italia con l’aereo

La Germania avrebbe messo in atto una pratica di “respingimenti” via aerea, con la quale riporterebbe in Italia alcuni migranti, quelli che secondo le regole Ue dovrebbero essere trasferiti nei paesi di primo approdo.

L’inchiesta è stata portata avanti dal quotidiano La Repubblica, che ha mostrato i dati del ministero dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, secondo i quali le richieste di trasferimento verso l’Italia sono in clamoroso aumento: solo nei primi tre mesi del 2019 sono state 4.602, il 33% di tutti i paesi Ue.

Il dato interessante è l’aumento del 50% rispetto all’ultimo trimestre del 2018, quando le richieste verso l’Italia furono 2.979, oltre alle approvazioni di Salvini al rientro, anche loro in aumento.

Inoltre si ipotizza che i migranti vengano sedati prima di essere messi sull’aereo verso l’Italia, per evitare che possano creare problemi per non tornare in Italia. Circolerebbe una voce, non confermata, che vedrebbe i migranti rifiutare le bottiglie d’acqua fornite dai tedeschi.