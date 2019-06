Luca Poniz è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati

Dopo le dimissioni di Pasquale Grasso, a seguito di critiche anche dall’interno della stessa associazione, è stato nominato presidente dell’Anm Luca Poniz, Pm di Milano, esponente del gruppo “toghe progressiste”.

Grasso si è dimesso dopo le critiche per la bufera sulle nomine delle Procure, iniziata con l’indagine a carico di Luca Palamara, al centro di uno scambio di favori per la sostituzione del procuratore generale alla Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, in pensione da alcune settimane. Il dibattito all’interno dell’Anm è stato intenso con gli interventi al Comitato direttivo, dove sono state messe in discussione alcune posizioni di Pasquale Grasso.

Luca Poniz era il vice presidente del sindacato delle toghe, ora questa sera sarà impegnato a nominare una nuova giunta. Nelle prossime settimane ci saranno importanti decisioni da prendere per il futuro dell’associazione sindacale.