Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

La Juventus ha annunciato Maurizio Sarri, come si ipotizzava nei giorni scorsi, dopo che il Chelsea aveva iniziato la contrattazione con Frank Lampard per sostituire l’allenatore toscano. Sarri andrà a prendere il posto di Massimiliano Allegri, che ha lasciato la Juventus un mese fa.

Da alcune settimane circolava il nome di Sarri per il dopo Allegri, con il problema fondamentale che riguardava la clausola rescissoria, da sei milioni, che il Chelsea pretendeva per liberare l’allenatore. Si era parlato anche di un inserimento di Emerson Palmieri nella trattativa, cosa che poi non si è conclusa.

Sarri ha firmato un contratto fino al 2022, un triennale che gli permetterà di lavorare sulla rosa, come aveva iniziato a fare anche al Chelsea, arrivando anche a vincere l’Europa League al primo anno. Ora bisognerà vedere le richieste a livello di mercato dell’allenatore ex Napoli, con il calciomercato che sta per iniziare.