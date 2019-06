Napoli, troppi rumori: un uomo di 83 anni spara al titolare di un chiosco

Arrivavano troppi rumori nella notte dal chiosco sotto casa, per questo un anziano di 83 anni ha preso la pistola ed ha sparato verso il titolare dell’esercizio commerciale. Succede a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri con accusa di omicidio.

La vittima, un uomo di 67 anni, è morta in ospedale per le lesioni riportate dagli spari. L’anziano ha ferito anche la figlia ed il genero della vittima, anche loro portate in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

In totale sono stati esplosi cinque proiettili verso Giuseppe Di Francesco, il titolare del chiosco, che non avrebbe, secondo l’aggressore, gestito i clienti che facevano rumore per strada. Gli spari sono stati effettuati da una pistola semiautomatica calibro 9, che l’uomo deteneva regolarmente. All’interno del caricatore sono stati ritrovati due colpi rimasti in canna.