Nuova Zelanda, sisma di magnitudo 7.4 nel Pacifico

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato rilevato alle isole Kermadec, poco dopo la mezzanotte italiana, un arcipelago della Nuova Zelanda e che è vicino alle isole del Tonga. Per ora la protezione civile della Nuova Zelanda non ha escluso la possibilità di uno tsunami, ma non ci dovrebbero essere problemi per la popolazione.

Un’ora prima c’era stata una scossa alle isole Tonga, con una magnitudo inferiore, di 6.1, a quasi cento chilometri da Ohonua. Secondo quanto rilevato dagli istituti geofisici l’epicentro si trovava a 10 chilometri di profondità. Nelle prime ore la protezione civile non aveva escluso uno tsunami di breve intensità, ma col passare del tempo risulta sempre meno probabile.

Al momento non sono stati segnalati dispersi o vittime ed anche i danni agli edifici non sono rilevanti.