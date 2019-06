Pd, Zingaretti ha varato la nuova segreteria. Esclusi i renziani, che polemizzano

Una nuova segreteria per rilanciare il PD, quella nominata da Zingaretti, che dovrà offrire al paese una buona opposizione al governo gialloverde e che ha al suo interno alcuni nomi nuovi ed altri già visti in passato.

Orlando e De Micheli vicesegretari

Tra i volti già visti nel Partito Democratico ritroviamo Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia del governo Renzi nonché uno dei primi oppositori dell’ex premier, oltre a Paola De Micheli, già coinvolta nella prima fase di segreteria. Alla coordinazione nazionale ci sarà Andrea Martella, mentre Marco Miccoli sarà il capo della segreteria politica.

Nei prossimi giorni saranno affidati tutti gli incarichi alle nuove personalità, con la presenza anche dell’ex ministra della Giustizia Pinotti, con l’ex segretario Maurizio Martina che si occuperà della revisione dello statuto. Polemiche dei renziani, con il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che ha dichiarato di non condividere le scelte di Zingaretti.

Oggi ci sarà un altro test elettorale per il Partito Democratico, con le elezioni amministrative in Sardegna, dopo che il sindaco democratico Zedda si era dimesso a Cagliari per partecipare alle Regionali. Bisognerà vedere se dopo la tenuta alle elezioni europee il PD riuscirà ad emergere come centrosinistra e conquistare qualche comune.