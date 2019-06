Riad: “Iran è responsabile per attacco a petroliere”. Tehran convoca ambasciatore britannico

Una situazione delicata, quella legata alla crisi nel Golfo dell’Oman, dopo l’abbattimento di una petroliera diretta in Giappone nei giorni scorsi, con un siluro che ha colpito il lato della nave. Ora Riad prende posizione ed attacca il governo iraniano: “Sono responsabili per l’attacco alle due navi”, questo l’attacco saudita all’Iran, con il rischio di un inizio di una guerra.

Il Congresso Usa ha già preso delle contromisure, per evitare che le decisioni impulsive di Trump possano scatenare una guerra, studiando un blocco della vendita di armi od un divieto di fondi federali per una guerra.

I sauditi non hanno storicamente buoni rapporti con Teheran, potrebbero sfruttare la situazione per iniziare una guerra che sarebbe su larga scala, considerando il petrolio che gira in quella zona, oltre ad un possibile rischio alle forniture del greggio.

A dare la colpa all’Iran è stato il principe saudita Mohamed bin Salman, durante un’intervista ad un quotidiano arabo: “L’Iran non ha rispettato la presenza del premier giapponese, rispondendo agli sforzi di mediazione attaccando due petroliere”. La situazione resta confusa, con prove certe del coinvolgimento dell’Iran che al momento non sono uscite, anche se gli Usa hanno sono in possesso di un video nel quale erano presenti imbarcazioni iraniane.