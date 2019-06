Roma, aggressione a ragazzi con maglietta del Cinema America: “Siete antifascisti, toglietela”

Un vero e proprio pestaggio nel centro di Roma, a Trastevere, luogo molto spesso di aggressioni e “prese di potere” negli anni passati. Nella notte tra sabato e domenica quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da un gruppo di trentenni, dopo essere stati “individuati” per via di una maglietta del Cinema America.

“Hai la maglia del Cinema America, sei antifascista, levatela subito”, queste le parole di un uomo di 30 anni ad un ragazzo che era a Trastevere insieme a degli amici a piazza San Cosimato. I quattro ragazzi avevano seguito delle proiezioni al Cinema America, sempre a Trastevere, luogo di incontro e legato ad un’associazione omonima che gestisce alcune proiezioni cinematografiche.

Lancio di bottiglie, pugni e testate per far togliere la maglietta, un pretesto, probabilmente, di persone violente ancora non identificate. La vittima è David Habib, che ha denunciato il fatto dopo essere stato ricoverato al Fatebenefratelli di Roma, molto vicino alla zona dell’aggressione, il quale ha subito un trauma con fattura scomposta del setto nasale.

“Ci devono aver seguito da piazza Trilussa, in pochi minuti sono diventati una decina e non siamo riusciti a scappare. Non ho acconsentito alla richiesta sulla maglietta ed ho ricevuto una testata”, ha spiegato la vittima.

Non è il primo atto di violenza che accade a Trastevere, dove le notizie di aggressioni verso barboni o persone senza fissa dimora erano già in passato state denunciate, oltre a vari accoltellamenti negli anni, in una zona che resta comunque centrale ed in pieno centro storico a Roma, ma dove il degrado oramai la fa da padrone.