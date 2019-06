Andrea Camilleri in gravi condizioni: ricoverato per arresto cardiaco

Il noto scrittore Andrea Camilleri, 94 anni, è in rianimazione dopo un arresto cardiaco. È stato trasportato in ospedale dove è stato rianimato. Non sono state rese pubbliche le condizioni dello scrittore, che ora si trova al Santo Spirito di Roma.

L’autore siciliano, reso popolare dalla saga di Montalbano, una delle fiction televisive più seguite, è stato ricoverato dopo un infarto. Sarebbe stato soccorso questa mattina e trasportato subito in ospedale per la rianimazione.

Dalle fonti ospedaliere al momento non emergono dettagli, non dovrebbe essere al momento in pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbe essere emesso un bollettino medico alla stampa per chiarire le condizioni dello scrittore.

Solamente pochi giorni fa aveva polemizzato con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per le sue politiche sulla sicurezza. Intervenuto a Circo Massimo aveva dichiarato: “Salvini mi dà un senso di vomito”.