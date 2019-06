Andrea Camilleri in rianimazione, bollettino medico: “Condizioni critiche, respirazione meccanica”

Lo scrittore Andrea Camilleri, 93 anni, è in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era arrivato questa mattina dopo un infarto. L’autore della popolare saga di gialli diMontalbano era arrivato in rianimazione in codice rosso. Alle 17 è stato emesso un bollettino medico al pubblico.

Secondo il bollettino medico le condizioni dello scrittore sarebbero critiche, con una respirazione meccanica, mentre la prognosi resta riservata. A darne l’annuncio è Roberto Ricci, titolare del reparto Cardiologia.

“In pronto soccorso è stata effettuata la rianimazione che ha permesso di ripristinare l’attività cardiocircolatoria – ha spiegato Ricci – al momento Camilleri è in rianimazione con supporto meccanico e farmacologico. Sono in corso altri accertamenti per decidere il processo terapeutico”.

Lo scrittore si stava preparando per uno spettacolo alle Terme di Caracalla, il prossimo 15 luglio, per raccontare la sua “Autodifesa di Caino”.