Como, morto ragazzo di 25 anni accoltellato alla festa del paese

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso con un coltello dopo una lite per futili motivi a Veniano, in provincia di Como, dove si stava tenendo la festa del paese. Il giovane è stato aggredito nella zona del parco, dove aveva iniziato a discutere animosamente con un altro ragazzo.

Il ragazzo si chiamava Hans Junior Krupe, figlio di olandesi ma cresciuto a Como. È stato trasportato ferito ed in codice rosso in ospedale, dopo però è morto poco dopo.

Le forze dell’ordine hanno interrogato per ore un giovane, sospettato dell’uccisione di Krupe, ma per il momento non è stato sottoposto a fermo, in attesa di acquisire nuove prove. Inoltre sono stati ascoltati dai carabinieri anche gli amici della vittima, per cercare di ricostruire l’andamento dei fatti.