E3 2019, rivelate le specifiche tecniche della demo di Cyberpunk 2077

CD Projekt ha pubblicato le specifiche tecniche del PC su cui girava la demo di Cyberpunk 2077 all’E3 2019, smentendo chi aveva parlato di una demo su PS4 PRO. La macchina assemblata da CD Projekt RED aveva come obiettivo quello di far girare a massima risoluzione, in 4K, il gioco. Non sono quindi da considerarsi quelle ufficiali e raccomandate.

A livello hardware il PC aveva una scheda grafica Titan RTX, con un processore Intel i7-8700K a 3.70 GHz, una scheda madre ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING e due moduli di RAM da 16 GB. Per la memoria interna è stato scelto un disco SSD Samsung da 512 GB.

Come precisato anche dalla casa di sviluppo, queste specifiche sono state create per far girare Cyberpunk 2077 alla massima risoluzione senza rallentamenti. Per la versione commercializzata il gioco sarà ottimizzato anche per PC con caratteristiche inferiori, ma per il momento l’azienda polacca fa sapere di non essere pronta a rilasciare i requisiti minimi e raccomandati, segno che stanno ancora lavorando sull’ottimizzazione. Cyberpunk 2077 uscirà ad aprile 2020, come annunciato nei giorni scorsi.