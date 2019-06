Germania, arrestato uomo vicino ultradestra per omicidio Luebcke

La polizia tedesca ha trovato ed arrestato l’uomo che ha ucciso l’esponente della CDU, Walter Luebcke, due settimane fa. Il politico era attivo nelle politiche di accoglienza, che forse lo hanno condannato agli occhi dell’uomo di 45 anni che ha deciso di ucciderlo.

Secondo le fonti giudiziarie l’uomo è stato rintracciato con la prova del Dna. Luebcke era presidente nel quartiere di Kassel, ed era già stato minacciato in passato da movimenti estremisti di destra per alcune sue posizioni in tema di migranti e profughi. Sui social è stato oggetto di molti insulti anche dopo la sua morte, che ha scatenato indignazione in tutta la Germania.

Non sono state rese note le generalità dell’uomo arrestato, la Bild riporta solamente la sua vicinanza con ambienti dell’ultradestra. Non è il primo politico della storia recente ucciso per le sue idee, come accadde anche alla laburista Jo Cox, in Inghilterra, uccisa da un esponente della Brexit.