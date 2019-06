Lettera Ue, stop a Tria di Salvini e Di Maio su Quota 100 e Reddito

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sono al lavoro da giorni per completare la lettera da inviare a Bruxelles sulle ragioni del governo italiano sui conti pubblici. Nella lettera si punterà ad affermare le ragioni della crescita e non quelle dell’austerità.

Al ministro Tria è stato affidato il difficile compito di dimostrare come nel 2019 il deficit verrà ridotto dal 2,4% stimato nel Def, senza la necessità di interventi correttivi. L’obiettivo del ministro e del premier è quello di archiviare la procedura di infrazione o almeno rinviarla al prossimo autunno, quando si discuterà della manovra di Bilancio 2020.

Uno dei punti della lettera mostra come nel corso del 2019 si siano risparmiati dei soldi da Quota 100 e Reddito di cittadinanza, per via delle domande arrivate, meno delle stime del governo. Si potrebbe risparmiare fino a 2,5 miliardi di euro, anche se per ora Tria ha inserito stime prudenziali di circa la metà.

I problemi restano a livello di bilancio, le due misure valgono 11 miliardi nel 2019 e 16 miliardi nel 2020, andando a gravare sulle clausole di salvaguardia dell’Iva, che però il governo non intende aumentare per finanziare le due misure.

Una delle idee del ministro Tria è quello di ridurre in proporzione le due misure, in modo da guadagnare ulteriore miliardi da poter utilizzare per abbassare il deficit. Su questo è arrivato il muro da Salvini e Di Maio, che non intendono toccare Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Le parole di Bagnai, in odore di ministero degli Affari Europei, che parlano di incidente e di ricatto, fanno intendere che il governo politicamente non intende arretrare: “C’è bisogno di creare un incidente che metta l’Italia in una posizione di ricatto”.