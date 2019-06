Milano, si finge “bambina” su WhatsApp e abusa di tre minorenni: arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato per aver creato un profilo da “bambina” sulla nota applicazione di messaggistica WhatsApp ed aver abusato di tre ragazze dagli 11 ai 13 anni. L’arresto è stato possibile grazie ad una maestra delle alunne, che sfruttando il rapporto di confidenza con una delle tre, è venuta a conoscenza della situazione.

L’uomo, che viveva in provincia di Lodi, soffriva già di problemi psichici e secondo l’accusa avrebbe attirato nella sua casa le tre adolescenti, dove realizzava filmati. Come rivelato dagli inquirenti l’aggressore viveva in casa con i genitori anziani ed aveva buoni rapporti con amici e conoscenti.

Per venire in contatto con la ragazza, le avrebbe inserito sul cellulare il suo contatto con il nome di “Giulia”. Con questo profilo era riuscito a manipolare le tre adolescenti, fingendosi una “maga” in grado di far morire i loro genitori. L’uomo riusciva a convincere le tre adolescenti che era “Giulia” a costringere anche lui ai rapporti sessuali, mentre poi riusciva a filmare tutto.

Dopo tre anni una delle foto hard delle ragazze è finita su Instagram, con la notizia che si è diffusa in quella classe ed ha fatto insospettire una delle tre adolescenti, che ha rivelato tutto alla docente. L’uomo è al momento in carcere, in attesa del processo.