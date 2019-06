Provocazione Iran: “Tra 10 giorni supereremo i limiti di uranio consentiti”

Gli accordi sul nucleare firmati nel 2015 con l’Iran sono a rischio. A creare i primi dissapori con Teheran era stato Donald Trump, nella sua politica estera muscolare che sta mettendo a rischio i limiti di sviluppo nucleare concordati.

Nei giorni scorsi c’era stato anche il caso legato al bombardamento a due petroliere dirette in Giappone nel Golfo dell’Oman, con gli Stati Uniti che hanno dato la colpa a Teheran. Ma questo sembra già un problema passato, visto che oggi il portavoce dell’Agenzia iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, ha dato un annuncio importante ed inquietante, alla presenza di alcuni giornalisti in visita al reattore di Arak. Nelle scorse settimane si era già parlato di un possibile non rispetto degli accordi sul nucleare firmati nel 2015.

“Abbiamo velocizzato e potenziato il ritmo di arricchimento (dell’uranio) – ha spiegato il portavoce – e tra 10 giorni saremo pronti a superare i limiti di 300 chilogrammi di riserve di uranio. Ma c’è ancora del tempo, per i paesi europei”. Il riferimento all’Europa è chiaro, evidentemente Teheran si aspetta che il continente si schieri con l’Iran nella disputa con Trump. Difficile che l’Europa in questo momento possa effettuare una politica estera contro gli Stati Uniti, in pieno rifacimento della Commissione e con la Brexit alle porte.

“Entro dieci giorni la nostra produzione di uranio superera i 300 chilogrammi”, ha spiegato Behrouz Kamalvandi. Questa provocazione potrebbe essere una conseguenza dell’attacco mediatico degli Stati Uniti per la vicenda del Golfo dell’Oman.