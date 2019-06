Regno Unito, primarie Tories: al dibattito televisivo assente Boris Johnson

È iniziata la corsa al posto di Theresa May, con i candidati del partito conservatore che si sono sfidati in un dibattito televisivo, al quale era però assente Boris Johnson, il favorito a diventare il nuovo primo ministro. A giudicare dall’andamento del dibattito il quotidiano The Guardian ha dato la vittoria alla sedia vuota: “Il silenzio è d’oro”.

Una vecchia regola vede i candidati in vantaggio evitare lo scontro televisivo, in questo caso su Channel Four, con Boris Johnson che avrebbe rischiato gaffe, come in passato, ed avrebbe dovuto rispondere a domande scomode sulla Brexit.

I suoi avversari non hanno brillato, uno dei migliori è stato Jeremy Hunt, che ha sfidato direttamente Boris Johnson: “Se non si presenta qui come farà con i 27 leader europei?”, ma non ha dato l’impressione di leadership necessaria ad essere primo ministro. Peggio di lui ha fatto il ministro dell’Ambiente, Michael Gove, colui che nei giorni scorsi aveva ammesso di aver fatto uso di droga venti anni fa.

Chi ne è uscito meglio è stato Rory Stewart, ministro dello Sviluppo Internazionale, il quale ha candidamente ammesso di “sapere poco” ed ha attaccato chi promette soluzioni facili. È stato il più applaudito, ma nella corsa alla leadership parte in svantaggio, avendo ricevuto solo 19 voti su 313.