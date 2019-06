Rimini, un romeno ha aggredito sessualmente due turiste: arrestato

Due turiste tedesche sono state aggredite sessualmente da un cittadino romeno la scorsa notte sul lungomare di Rimini. L’uomo, 36 anni, è stato arrestato e si troverebbe ora in carcere, in attesa della convalida del fermo.

Dalle ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo avrebbe preso di mira le due turiste, seguendole fino alla ruota panoramica di Marina Centro e poi provando a palpeggiarle nelle parti intime. Le urle delle donne hanno portato alcuni passanti a dare l’allarme ed ad intervenire.

Una delle due ragazze è stata portata in ospedale, dopo aver subito lesioni. Un uomo di origine africana sarebbe intervenuto in difesa delle due ragazze, salvandole dalla violenza. Le due donne sarebbero poi riuscite a scappare, con una delle due che ha riportato una frattura alla mano. I carabinieri non hanno tardato ad arrivare, visto che erano in zona, arrestando l’uomo che è stato identificato dalle vittime.