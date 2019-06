Rocca di Papa, morto il delegato del sindaco ferito da esplosione

Uno dei feriti dell’esplosione di Rocca di Papa dei giorni scorsi è morto, era il delegato del sindaco, che si trovava vicino perdita di gas nel momento dello scoppio. A darne l’annuncio è stata l’Asl Roma 2, dove l’uomo era ricoverato dal giorno dell’esplosione.

“Si è spento Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco, a causa della permanenza a contatto con i gas tossici nei momenti seguenti all’esplosione. Aveva ricevuto gravi danni alle vie respiratorie. Le condizioni del sindaco rimangono gravi ma stabili”, questa la nota dell’Asl Roma 2. Le altre due persone rimaste ferite saranno dimesse nei prossimi giorni.

Arrivano le condoglianze del vicepresidente della Regione, Daniele Leodori: “Ci uniamo al dolore della famiglia, una morte che ci colpisce tutti. Siamo vicini alla comunità, scioccata per quanto accaduto e preghiamo per il sindaco di Rocca di Papa”, a conferma della situazione ancora di pericolo per il primo cittadino. Il Consiglio regionale del Lazio ha disposto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.