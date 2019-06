Salvini da Washington sfida l’Europa: “Faremo la flat tax, se ne faranno una ragione”

Il vicepremier leghista Matteo Salvini si trova a Washington, dove incontrerà il vicepresidente americano Mike Pence ed il segretario di Stato Mike Pompeo. Non lascia in Italia, però, le polemiche sull’Unione Europea, nel particolare sulle misure da inserire nella prossima legge di bilancio.

“Non siamo la Grecia, non ci accontentiamo delle briciole – ha spiegato Salvini ai cronisti americani – bisogna trovare le risorse per la flat tax. Non è una scelta, al massimo si può rimodellare la tempistica”. Sul tema economico parla più da premier che da Ministro dell’Interno: “L’Unione Europea ha rovinato un popolo ed aperto alla Cina. Bruxelles se ne farà una ragione, il nostro governo non si accontenta delle briciole”.

Sull’intesa con gli Stati Uniti il vicepremier elogia i provvedimenti economici presi da Trump, come il taglio delle tasse, che ha rilanciato l’economia, dice Salvini: “Il governo italiano vuole fare la stessa cosa nella prossima manovra”.

Per Salvini inoltre è uno sbaglio lasciare che la Russia si allei con la Cina, a causa delle sanzioni messe dall’Occidente: “Preferisco portarli al tavolo che tornare all’asse Mosca-Pechino”, ha concluso Salvini.