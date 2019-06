Bce, Draghi: “Se non ci saranno miglioramenti, necessari stimoli”. Critiche di Trump

Una nuova presa di posizione di Mario Draghi, che non ha escluso la possibilità di tagliare nuovamente i tassi ed una eventuale ripartenza del Quantitative Easing, che resta tra le opzioni. Subito è arrivata la replica di Trump, che non vuole che l’Europa svaluti la sua moneta per essere più competitiva con gli Stati Uniti.

Molti annunci a sorpresa nel Forum Bce on Central Banking a Sintra, con Draghi che ha esordito ricordando come i rischi dell’outlook sono orientati al ribasso, ma gli indicatori dei prossimi trimestri puntano ad una debolezza omogenea. Proprio per questo non si escludono manovre per cercare di risollevare l’economia.

“La crescente minaccia del protezionismo e le debolezze dei mercati emergenti non sono scomparse – ha affermato il presidente della Bce – in assenza di miglioramenti, con il nostro obiettivo di inflazione messo a rischio, sarà necessario ricorrere a nuovi stimoli”. Parole chiare e nette che fanno riferimento ad un possibile nuovo QE, che possa immettere moneta grazie all’acquisto dei titoli di stato da parte della Bce.

“È possibile effettuare ulteriori tagli di interesse, per mitigare eventuali effetti negativi ed inoltre c’è ampio spazio per far ripartire l’acquisto di bond. Come Bce dobbiamo rimetterci ai Trattati, operando nei limiti a noi imposti ma con obiettivi prefissati, che ci danno comunque flessibilità di azione”.

Queste parole non sono piaciute a Trump, da sempre protettivo con l’economia americana, il quale attacca apertamente il presidente della Bce: “Queste misure che ha annunciato Mario Draghi possono favorire in maniera iniqua l’Unione Europea, con la conseguenza immediata del crollo dell’euro nei confronti del dollaro, dopo l’ipotesi di riprendere gli stimoli. L’hanno passata liscia per anni con la Cina”.