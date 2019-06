Bufera Csm, pg Fuzio: “Sospendere Palamara da funzioni e stipendio”

Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha fatto richiesta per la sospensione delle funzioni e stipendio per Luca Palamara, uomo centrale dello scandalo nel Csm oltre ad essere stato presidente dell’Anm, il quale è finito sotto inchiesta per corruzione.

Questa misura cautelare è stata decisa dal pg Fuzio il 12 giugno, in anticipo con il processo disciplinare che si farà a carico di Palamara. In questo modo il pg Fuzio cerca anche di tutelare il Csm, al centro delle polemiche mediatiche, che hanno finito per coinvolgere anche il Quirinale.

Il prossimo 21 giugno si terrà il plenum straordinario del Csm, per decidere le nomine sostituitive per i consiglieri dimessi, con la presenza del Presidente della Repubblica, segno della gravità della situazione, che si è evoluta dalla semplice indagine per corruzione per viaggi e gioielli, come era iniziata.

Il governo sta studiando una riforma della Giustizia con il ministro Bonafede, che sul Csm vorrebbe mettere mano ai meccanismi di elezione dei consiglieri.