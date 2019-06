Cina, scossa di terremoto magnitudo 6 nella zona sud: 12 vittime

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Cina, di magnitudo 6, che ha causato 12 morti nella zona sud del paese. Ci sono altre 125 persone che sono state soccorse e non sarebbero in pericolo di vita. La zona della scossa è quella della provincia di Sichuan, mentre il terremoto è stato rilevato dalla città di Changning, con epicentro ad una profondità di dieci chilometri.

Le autorità si sono messe all’opera per dare soccorso ai feriti ed agli sfollati, che non sono stati ancora quantificati. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni sulla situazione nell’intera regione, per ora il governo cinese ha comunicato solamente i due morti per il crollo dovuto al sisma.

La zona non è particolarmente sismica, come può essere il Giappone, più predisposto a ricevere scosse di terremoto, con edifici adatti ed appositi.